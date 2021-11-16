Жительница Сочи обманула 15 предпринимателей на 4,2 млн рублей

В следственном управления УВД по Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

"По данным следствия, обвиняемая, не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства, предложила предпринимателям за денежное вознаграждение помощь в получении субсидий в рамках якобы существующей государственной программы поддержки отраслей малого и среднего бизнеса, пострадавших от COVID-2019", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Женщина разработала перечень необходимых документов для участия в государственной программе и направила их желающим получить субсидию. После получения денег злоумышленница стала уклоняться от встреч с потерпевшими и не отвечала на звонки.

Общая сумма ущерба 15 потерпевшим составила более 4,2 миллиона рублей. Фигурантка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд Центрального района Сочи.