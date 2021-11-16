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16.11.2021 11:23
Рубрика: Происшествия

На Урале мужчину задержали после гибели жены и детей при взрыве газа

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области задержан 36-летний мужчина, жена и двое детей которого погибли при взрыве газа в одном из частных домов Копейска. В СК считают, что причиной трагедии стал неправильный монтаж отопительного оборудования.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
В многоэтажке Симферополя произошел взрыв газа

- По версии следствия, в начале ноября этого года подозреваемый самостоятельно произвел установку газового оборудования и баллона для отопления дома в городе Копейске, не обладая специальными навыками и профессиональными знаниями, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - 15 ноября произошла утечка газа с последующем возгоранием. В результате пожара в жилом доме погибли 32-летняя супруга подозреваемого, его четырехлетний сын и полуторагодовалая дочь.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, предусматривающей наказание на срок до четырех лет лишения свободы.

Обвинение задержанному пока не предъявлено, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения, отметили в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрывы газа в домах

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