На Урале мужчину задержали после гибели жены и детей при взрыве газа

В Челябинской области задержан 36-летний мужчина, жена и двое детей которого погибли при взрыве газа в одном из частных домов Копейска. В СК считают, что причиной трагедии стал неправильный монтаж отопительного оборудования.

- По версии следствия, в начале ноября этого года подозреваемый самостоятельно произвел установку газового оборудования и баллона для отопления дома в городе Копейске, не обладая специальными навыками и профессиональными знаниями, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - 15 ноября произошла утечка газа с последующем возгоранием. В результате пожара в жилом доме погибли 32-летняя супруга подозреваемого, его четырехлетний сын и полуторагодовалая дочь.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, предусматривающей наказание на срок до четырех лет лишения свободы.

Обвинение задержанному пока не предъявлено, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения, отметили в СК.