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16.11.2021,  
16:43
Текст:  Алексей Брусилов

Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1

Первые советские Т-55 появились в перуанской армии сорок семь лет назад. Всего было поставлено 250 таких средних танков. Эти машины долгое время практически не отличались от тысяч "пятьдесят пятых", служащих почти в семи десятках других стран мира.
Фото: Sebastian Jorges / wikimedia.org Фото: Sebastian Jorges / wikimedia.org
Фото: Sebastian Jorges / wikimedia.org

Со временем интенсивно эксплуатировавшаяся техника изнашивалась, ее приходилось отправлять на базы хранения до лучших времен или списывать на металлолом. Поэтому сейчас в боевом строю осталось лишь чуть более 160 единиц.

Часть из них прошла модернизацию, которая заключалась в усилении огневой мощи. Обеспечили ее установкой противотанковых ракет "Малютка" и их китайских клонов - HJ-73.

Поначалу монтировали две направляющие, а затем уже четыре, которые находятся по бокам башни.

На первых же испытаниях танкисты смогли оценить это относительно простое нововведение. Если ранее 100-мм нарезное танковое оружие Д-10Т2С могло поражать противника бронебойными подкалиберными снарядами на дистанции не более 2000 метров, то ПТУР достает врага уже на 3000 метров.

Фото: Sgt. James Avery / US Army / wikipedia.org
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Существующие пушечные кумулятивные боеприпасы бьют на такое же расстояние, но в своей точности они существенно проигрывают управляемым ракетам, которые также лидируют по характеристикам бронепробиваемости. Доработанные "ракетные" Т-55 стали именоваться Leоn 1.

Необходимо отметить, что "Малютки" и HJ-73 в этой стране также стали устанавливаться и на приобретенные в Италии двухосные бронированные разведывательные автомобили Fiat/ОТО Melara 6616 и на эксплуатирующиеся в спецназе боевые багги.

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