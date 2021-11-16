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16 ноября 2021 г.

Постановление правительства Тюменской области от 16 ноября 2021 года № 728-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 16 ноября 2021 г.
Опубликован 16 ноября 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Пункты 21-23 изложить в следующей редакции:

"21. Установить, что посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, объектов, указанных в пунктах 22, 23 настоящего постановления, допускается при наличии у таких граждан:

QR-кода, оформленного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), или медицинского документа, подтверждающих наличие у гражданина вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 12 месяцев либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность гражданина. QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства;

медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.

Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение мероприятий, оказание услуг, эксплуатацию и управление объектами, указанными в пунктах 22, 23 настоящего постановления, осуществлять допуск граждан, достигших возраста 18 лет, с соблюдением требований, установленных настоящим пунктом.

22. С 8 ноября 2021 года ограничения, установленные пунктом 21 настоящего постановления, применяются в отношении следующих объектов:

театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, цирков;

объектов спорта при проведении на них муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий;

спортивных объектов для предоставления указанным гражданам спортивно-оздоровительных услуг (физкультурно-оздоровительных услуг) физкультурно-спортивными организациями, в том числе фитнес-центрами (студиями), спортивными клубами, иными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере физической культуры и спорта;

торговых, торгово-развлекательных центров и торговых комплексов (за исключением отдельно стоящих гипермаркетов, осуществляющих продажу продовольственных товаров универсального ассортимента) общей площадью:

- от 4000 квадратных метров в городских округах город Тюмень и город Тобольск;

- от 3500 квадратных метров в городском округе город Ишим;

- от 3000 квадратных метров в городском округе город Ялуторовск;

- от 2500 квадратных метров в городе Заводоуковске Заводоуковского городского округа.

23. С 3 декабря 2021 года ограничения, установленные пунктом 21 настоящего постановления, применяются в отношении следующих объектов:

розничных рынков, отдельно стоящих гипермаркетов, а также торговых объектов, общей площадью:

- от 4000 квадратных метров в городских округах город Тюмень и город Тобольск;

- от 3500 квадратных метров в городском округе город Ишим;

- от 3000 квадратных метров в городском округе город Ялуторовск;

- от 2500 квадратных метров в городе Заводоуковске Заводоуковского городского округа;

ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов;

салонов красоты, косметических салонов, соляриев, массажных салонов, парикмахерских;

аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровительных комплексов, бань, саун, термальных источников, баз отдыха, туристических баз, пансионатов, домов отдыха, за исключением бань, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

предприятий общественного питания, за исключением:

- предприятий общественного питания по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания, обслуживанию на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания;

- предприятий общественного питания по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях;

- предприятий общественного питания придорожного сервиса, осуществляющих обслуживание участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения;

- предприятий общественного питания, расположенных в гостиницах и предоставляющих услуги питания потребителям гостиничных услуг.".

2. Пункты 24-27 признать утратившими силу.

Губернатор области А.В.Моор



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