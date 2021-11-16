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16.11.2021 13:21
Рубрика: В мире

В Австрии два миллиона непривитых граждан подверглись локдауну

Текст: Александр Саможнев

Под распоряжение правительства об ужесточении мер против коронвируса, вступившего в силу в понедельник, попали порядка двух миллионов австрийцев. Речь идет о людях, не имеющих действительного сертификата о вакцинации и которые не могут доказать, что переболели инфекцией в последние 180 дней, пишет газета Kurier.

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До сих пор невакцинированным не разрешали посещать общественные мероприятия, спортивные сооружения и парикмахерские. Новым является ограничение в покупках. Они могут приобрести продукты и товары повседневного спроса, но зайти в универмаг и купить, например, пальто или брюки не получится.

На практике это означает, что граждане должны покидать дом со свидетельством на прививку или подтверждением вакцинации на мобильном телефоне. Если невакцинированного человека задержат на улице, полиция информирует соответствующее подразделение здравоохранения. Для людей, признающих нарушение правила 2П (привит, переболел), выписывается штраф в 500 евро, а убежденным антиковидникам - 1450 евро. Тот, кто не захочет представляться при проверке, может быть доставлен в полицию для установления личности.

В связи с ограничениями крупные торговые сети столкнулись с резким падением оборотов. Однако они с пониманием относятся к решению правительства. "Это определенно лучше, чем снова полностью закрыться", - говорит Гудрун Оберхемер, продавщица в магазине товаров для ухода за кожей.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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