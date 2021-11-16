В Латвии депутатов и полицейских без COVID-сертификатов отстранили от работы

В Латвии десятки депутатов, работников МВД и госслужащих не допустили до работы из-за отсутствия прививки. Об этом сообщает прибалтийский портал Delfi.

С понедельника в Латвии отменили комендантский час и многие ограничения. Но в то же время вступило в силу требование, согласно которому работники госсектора и муниципальных предприятий должны иметь сертификат, подтверждающий факт сделанной прививки от коронавируса.

Так, с понедельника в Латвии от работы отстранили четверых депутатов Сейма, около сотни депутатов региональных парламентов.

"В крупнейших структурах министерства внутренних дел от выполнения служебных обязанностей отстранены 63 человека. В Госполиции COVID-сертификат не смогли предоставить 26 сотрудников, в Погранохране - 20", - отмечается в публикации. В Государственной пожарно-спасательной службе Латвии процесс вакцинации не начали 222 сотрудника.

В других госведомствах Латвии еще порядка 40 чиновникам не разрешили выйти на работу без прививки.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заболело свыше 240 тысяч человек, умерло 3765.

Между тем

В Литве запретили тканевые маски. С понедельника общественных местах можно находиться только в медицинских масках и респираторах. За ношение масок из ткани или использование других видов защиты можно будет получить штраф.