В Мексике арестовали жену лидера крупнейшего наркокартеля Халиско

Мексиканские военные захватили жену лидера картеля "Халиско", сообщили во вторник, 16 ноября, официальные лиц Мексики. В совместном заявлении генерального прокурора, министерства обороны и Национального разведывательного центра говорится, что Розалинда "N" была схвачена в понедельник в Сапопане в штате Халиско. При этом она якобы причастна к незаконным финансовым операциям организованной преступной группировки.

Федеральный чиновник, комментируя агентству Reuters эту новость на условиях анонимности, сказал, что арестованной женщиной является Розалинда Гонсалес Валенсия, жена лидера картеля "Халиско" Немезио "Эль Менчо" Осегера, который находится в розыске. По словам представителей властей, арест нанес "серьезный удар" по финансовой структуре картеля. Гонсалес Валенсия впервые была арестована в мае 2018 года, но позже вышла на свободу.

Картель "Халиско", пожалуй, самый могущественный и жестокий в Мексике. Он конкурирует с другим картелем Синалоа, устраивая кровавые разборки за сферы влияния во многих мексиканских городах. Основной бизнес картеля - это торговля синтетическими наркотиками в США. Боссы "Халиско" организовали целый ряд дерзких нападений на представителей сил безопасности Мексики, включая покушение на начальника полиции Мехико в прошлом году в столице, в результате которого он был ранен, а три сопровождавших его офицера погибли. В 2015 году боевики картеля сбили мексиканский военный вертолет из гранатомета. Картель, уточняют наблюдатели, безжалостно расширяет сферу своего влияния за пределами Халиско, спровоцировав кровопролитие в различных штатах, включая Гуанахуато и Мичоакан, а также на мексиканских пляжных курортах Карибского моря в Кинтана-Роо.