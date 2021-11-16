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16.11.2021 21:29
Рубрика: В мире

В Мексике арестовали жену лидера крупнейшего наркокартеля Халиско

Текст: Максим Макарычев

Мексиканские военные захватили жену лидера картеля "Халиско", сообщили во вторник, 16 ноября, официальные лиц Мексики. В совместном заявлении генерального прокурора, министерства обороны и Национального разведывательного центра говорится, что Розалинда "N" была схвачена в понедельник в Сапопане в штате Халиско. При этом она якобы причастна к незаконным финансовым операциям организованной преступной группировки.

Фото: United States Drug Enforcement Administration via AP
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Федеральный чиновник, комментируя агентству Reuters эту новость на условиях анонимности, сказал, что арестованной женщиной является Розалинда Гонсалес Валенсия, жена лидера картеля "Халиско" Немезио "Эль Менчо" Осегера, который находится в розыске. По словам представителей властей, арест нанес "серьезный удар" по финансовой структуре картеля. Гонсалес Валенсия впервые была арестована в мае 2018 года, но позже вышла на свободу.

Картель "Халиско", пожалуй, самый могущественный и жестокий в Мексике. Он конкурирует с другим картелем Синалоа, устраивая кровавые разборки за сферы влияния во многих мексиканских городах. Основной бизнес картеля - это торговля синтетическими наркотиками в США. Боссы "Халиско" организовали целый ряд дерзких нападений на представителей сил безопасности Мексики, включая покушение на начальника полиции Мехико в прошлом году в столице, в результате которого он был ранен, а три сопровождавших его офицера погибли. В 2015 году боевики картеля сбили мексиканский военный вертолет из гранатомета. Картель, уточняют наблюдатели, безжалостно расширяет сферу своего влияния за пределами Халиско, спровоцировав кровопролитие в различных штатах, включая Гуанахуато и Мичоакан, а также на мексиканских пляжных курортах Карибского моря в Кинтана-Роо.

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