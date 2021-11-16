В Польше журналистам RT France присудили штраф

Съемочную группу телеканала RT France в составе двух человек, задержанную днем ранее в Польше рядом с польско-белорусской границей, приговорили к штрафу в 300 долларов для каждого.

Ранее 16 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что Москва добивается решения ситуации с журналистами телеканала RT France, корреспондентом Давидом Калифу и оператором Жорди Демори, которые были задержаны полицией Подляского воеводства за нахождение в приграничной зоне, где введено чрезвычайное положение.

"Журналисты CNN, BBС, других западных изданий и ТВ - они работают на белорусской стороне и высказывают серьезное непонимание того, что на польскую сторону их просто не пускают. Ваших коллег из RT France, как вы знаете, задержали, выписали штрафы. Мы добиваемся немедленного прекращения этого произвола", - заявил Лавров.