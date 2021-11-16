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16.11.2021,  
06:00
Текст:  Николай Грищенко

В России беспилотный вертолет произвел пуск ракет в полете

Фото: Илья Максимов \ РГ Фото: Илья Максимов \ РГ
Фото: Илья Максимов \ РГ

Российский беспилотный разведывательно-ударный вертолет "Термит" произвел в полете пуски управляемых ракет. Дальность поражения целей составила шесть километров.

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
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"Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ", - рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.

Напомним, что беспилотник "Термит", впервые представленный на форуме "Армия-2021", снабжен программными алгоритмами с элементами искусственного интеллекта. Нейросеть позволяет дрону заниматься "свободной охотой". Оператор производит лишь "захват" цели и ставит ее на сопровождение, далее беспилотник действует самостоятельно.

Аппарат способен нести три авиационных корректируемых ракеты С-8Л калибром 80-мм. Ракета имеет лазерную полуактивную головку самонаведения, а дальность стрельбы - до шести километров.

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