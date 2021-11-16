В России смогут оперативнее бороться с вредными сайтами

В РФ создадут механизм для оперативного принятия решений об отнесении информации в интернете к категории запрещенной. Об этом, выступая в Госдуме, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

По его словам, по инициативе ведомства были разработаны критерии оценки информации в целях принятия решения об отнесении ее к запрещенной.

"Это позволит оперативнее реагировать на подобные явления во внесудебном порядке", - указал Краснов.

Он подчеркнул, что интернет по-прежнему представляет опасность в первую очередь для молодого поколения. "В свободном доступе находится большое количество материалов, которые способны побудить к насилию, ксенофобии, конфликтам на социальной и национальной почве, иным противоправным действиям", - напомнил глава ведомства.

По его словам, в результате вмешательства прокуроров был запрещен доступ к более чем 27 тыс. подобных сайтов.

"Нужны более решительные меры по преодолению отмеченных проблем", - подчеркнул Краснов.