В России смогут оперативнее бороться с вредными сайтами

По его словам, по инициативе ведомства были разработаны критерии оценки информации в целях принятия решения об отнесении ее к запрещенной.
"Это позволит оперативнее реагировать на подобные явления во внесудебном порядке", - указал Краснов.
Он подчеркнул, что интернет по-прежнему представляет опасность в первую очередь для молодого поколения. "В свободном доступе находится большое количество материалов, которые способны побудить к насилию, ксенофобии, конфликтам на социальной и национальной почве, иным противоправным действиям", - напомнил глава ведомства.
По его словам, в результате вмешательства прокуроров был запрещен доступ к более чем 27 тыс. подобных сайтов.
"Нужны более решительные меры по преодолению отмеченных проблем", - подчеркнул Краснов.