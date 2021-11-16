Володин: Главная задача парламентариев стран ОДКБ - формирование единого пространства безопасности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 29 ноября проведет заседание Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, которой сегодня исполняется 15 лет. Ответить на новые вызовы и угрозы можно, развивая парламентское измерение, заявил спикер, которого цитирует думский сайт.

Володин, который является председателем Парламентской ассамблеи, проведет совместное заседание Совета и четырнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ.

"Ассамблея стала важным институтом повышения эффективности деятельности ОДКБ, укрепления ее международного авторитета и влияния", - отметил Володин. Он добавил, что удалось наладить тесную координацию парламентариев стран-участниц по важнейшим вопросам обеспечения национальной и региональной безопасности.

Спикер подчеркнул, что ответить на новые вызовы и угрозы можно, развивая парламентское измерение ОДКБ, сближая законодательство стран, формируя единое пространство безопасности.

"Главная задача ассамблеи сегодня - законодательно решить эти задачи", - уверен Володин.

Как уточняется, мероприятие состоится в режиме видеоконференции. На заседании планируется рассмотреть модельные законы об информационной безопасности и о миротворцах ассамблеи. Участники мероприятия также примут обращение к парламентам государств мира о необходимости формирования неделимого пространства безопасности. Кроме того, будет представлен доклад "О стандартах демократических выборов в государствах - членах ОДКБ и их защите от иностранного вмешательства".