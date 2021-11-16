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Вышел русский трейлер фильма ужасов "Женщины в черном"

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    16.11.2021, 10:34
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На собственной свадьбе Санни узнает, что семья ее жениха происходит из проклятого рода, женщины которого видят прошлое, будущее и предвидят, что невеста, только что ставшая женой, может уничтожить их род, выпустив древнее зло. И теперь чтобы выжить "новобрачным необходимо разорвать родовое проклятье женщин в черном".

Фото: youtube.com/ MGM
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Подобным неказистым образом звучит официальный синопсис американского фильма ужасов "Женщины в черном" (в оригинале - The Accursed, "Проклятые"), локализованный трейлер которого появился на YouTube.

Сценаристки, режиссеры и продюсеры вампуки - Кэтрин Мишель и Элижабета Видович. Дуэт, до этого снявший две короткометражки, "Женщинами" дебютирует в полном метре.

В ролях: Горан Вишнич ("Девушка с татуировкой дракона"), Янси Батлер ("Менталист"), Изабела Видович ("Кости", "Я - зомби"), Джордж Харрисон Ксантис ("Американская история преступлений"), Майара Уолш ("Отчаянные домохозяйки"), Мелора Уолтерс ("Холодная гора"), Мираж Грбич ("Американская история ужасов").

Российская премьера - 9 декабря.

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