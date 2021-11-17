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Фото: "Оборотень Джейкоб" из "Сумерек" женится

Новости
    17.11.2021, 11:01
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

29-летнему актеру Тэйлору Лотнеру, чью карьеру после "Сумерек" сложно назвать удачной, может повезти в любви: артист сделал предложение своей девушке - медсестре Дэй Доум.

Дэй и "оборотень Джейкоб" встречаются уже порядка трех лет - отношения проверило время, и Доум сказала избраннику "да".

Соответствующие фотодокументы Лотнер выложил в своем Instagram: сначала романтический кадр с помолвки, которая состоялась еще 11-го, а позже - провокационное совместное фото с невестой и ее богатого вида кольцом.

Снимок сопровождает трогательное изъяснение чувств и обещание любить медсестру "вечно". Поскольку та делает Тэйлора лучше и вообще внесла в его жизнь множество радостей.

Тэйлор родился в 1992-м в Мичигане. На экранах дебютировал в начале нулевых. На счету - три десятка проектов. До Доум актер имел романы с Тейлор Свифт (пару месяцев), актрисами Лили Коллинз и Мари Авгеропулос (Октавия из "Сотни"). Отметим, что все девушки Тэйлора были неизменно его старше.

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