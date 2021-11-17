Постановление главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 17 ноября 2021 года № 20 "О внесении изменений в Постановление главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 23.06.2021 № 12 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, главный государственный санитарный врач по Калининградской области, Бабура Е.А., отмечаю, что по данным оперативного эпидемиологического анализа, с 42 недели заболеваемость коронавирусной инфекцией в возрастных группах 60-64 года увеличилась на 25%, старше 65 лет - в 3,2 раза. По итогам 45 недели заболеваемость в возрастной группе старше 65 лет составила 443,1 на 100 тысяч населения данного возраста и является самой высокой среди других возрастных групп взрослого населения.

Лица старших возрастов, а также лица с сопутствующими патологическими состояниями, такими как сердечно-сосудистые, хронические бронхо-легочные заболевания, диабет, онкологические заболевания, наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции, относятся к категории риска развития тяжелых клинических форм, наступления неблагоприятного исхода заболевания. Среди умерших от COVID-19 лица старше 65 лет составляют 95%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.66 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 23.06.2021 № 12 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям":

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:

"1.3. Лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением)".

1.2. Дополнить пункт 2 абзацем 4 следующего содержания:

"Руководителям предприятий, организаций, индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области, организовать прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, работников, сотрудников в возрасте 60 лет и старше, а также работников, сотрудников с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением) в срок до 15.12.2021 года первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15.01.2022 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции."

1.3. Абзац 4 пункта 2 постановления считать абзацем 5 пункта 2.

1.4. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

"3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции COVID-19".

1.5. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:

"5. Министерству здравоохранения Калининградской области:

5.1. Организовать проведение иммунизации по эпидемическим показаниям, определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требования пункта 1 настоящего Постановления.

5.2. Принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 постановления, в срок до 15.12.2021 года первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15.01.2022 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Сформировать на каждом врачебном участке списки подлежащих вакцинации граждан в возрасте 60 лет и старше в целях приглашения на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

5.3. Организовать и проводить иммунизацию против новой коронавирусной инфекции лиц 60 лет и старше с хроническими заболеваниями в приоритетном порядке.

5.4. Обеспечить достоверный учет лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и своевременное внесение сведений о прививках в учетную медицинскую документацию.

5.5 Обеспечить своевременный ввод в Федеральный регистр вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) достоверных сведений о привитых лицах.

5.6 Обеспечить предоставление в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области информации о ходе вакцинирования контингентов населения, перечисленных в пункте 1 настоящего постановления, еженедельно по понедельникам до 17.00 за отчетную неделю.

5.7. Принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников по вопросам организации и проведения вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5.8. Организовать проведение активного информирования о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии".

Главный государственный санитарный врач по Калининградской области Е.А.Бабура







