Колокольцев поздравил участковых с профессиональным праздником

В День участковых уполномоченных полиции в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов XI Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый".

Как сообщили в пресс-центр МВД России, титула "Народный участковый" 2021 года удостоен старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Грозный Чеченской Республики старший лейтенант полиции Адам Дутаев. Ему вручили символ конкурса - переходящую статуэтку, нагрудный знак победителя и почетную грамоту, а также автомобиль "УАЗ Патриот", предоставленный Ульяновским автомобильным заводом.

Второе место в конкурсе занял старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Алтайскому району Республики Хакасия майор полиции Валерий Паппенгейм. Третьим стал старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по Старому Осколу Белгородской области подполковник полиции Александр Карапузов. Они награждены почетными грамотами и ценными подарками.

Глава ведомства Владимир Колокольцев, поздравляя своих подчиненных, напомнил, что ежедневно участковые находятся в непосредственном контакте с населением.

- К ним обращаются за помощью и защитой. Вопросы порой непредсказуемы. Чтобы разобраться, нужно быть внимательным, уметь вникнуть в любую ситуацию. Только так можно обеспечить контроль над оперативной обстановкой на вверенной территории, - сказал министр.

Владимир Колокольцев рассказал, что практически каждое второе заявление, поступающее в полицию, передается на рассмотрение участковым уполномоченным. В году ими установлено свыше 220 тысяч лиц, совершивших преступления.

Глава МВД России поблагодарил участковых уполномоченных полиции за добросовестное отношение к делу, ответственность и неравнодушие, пожелал сотрудникам и ветеранам службы, их родным и близким здоровья, благополучия и новых успехов в достижении поставленных целей.