Miramax подала в суд на Тарантино из-за продажи сцен из "Криминального чтива"

Американская студия Miramax подала в суд на режиссера Квентина Тарантино с целью запретить ему продажу в виде NFT-токенов сцен из фильма "Криминальное чтиво", не вошедших в итоговый вариант киноленты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы из базы окружного суда Центрального округа Калифорнии.

Ранее режиссер создал сайт, на котором намерен продавать части первых версий сценария с вырезанными сценами, которые также будут сопровождаться эксклюзивными комментариями самого Тарантино. В студии считают, что режиссер нарушает интеллектуальные права на фильм, которые принадлежат Miramax и распространяются "на все без исключений версии сценария". Соответствующее письмо было направлено представителям Тарантино.

Однако юристы режиссера считают, что он имеет право так поступать. Сторонам не удалось прийти к какому-то решению, и Miramax обратилась в суд. Студия настаивает на максимальной компенсации и просит вести слушания с участием жюри присяжных.

Технология NFT защищает секретность самого продукта творчества Тарантино и скрывает данные о покупателе.