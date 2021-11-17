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17.11.2021 02:58
Рубрика: В мире

Морские службы Франции спасли в водах Ла-Манша более 270 мигрантов

Французские морские службы перехватили сразу несколько терпящих бедствие лодок с нелегальными мигрантами. Они пытались пересечь пролив Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. Всего были спасены 272 человека.

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
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В ночь с 15 на 16 ноября региональный операционный центр мониторинга и спасения сообщил сразу о нескольких лодках с мигрантами, которые терпели бедствие в водах Ла-Манша недалеко от побережья департаментов Нор и Па-де-Кале, пишет ТАСС. Больше всего нелегалов сняли с лодки близ коммуны Булонь-сюр-Мер - 52 человека.

В общей сложности в спасательных операциях участвовали семь катеров морской жандармерии и спасательной службы. Всех спасенных передали врачам, а затем пограничной полиции.

Число нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно растет. Так, с 1 января по 31 августа 2021 года 15,4 тысячи нелегалов попытались добраться по морю до Великобритании. В 2020 году к берегам Великобритании из Франции направились 9,5 тысячи человек, а в 2019-м - 2,3 тысячи.

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