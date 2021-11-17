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17.11.2021,  
11:17
Текст:  Майя Бирюкова

NI оценил перспективы Су-75 на мировом рынке

Относительно невысокая цена на перспективный российский истребитель пятого поколения Су-75 может стать залогом его экспортной привлекательности. Первым покупателем могут стать Объединенные Арабские Эмираты.
Фото: Александр Мельников/РИА Новости Фото: Александр Мельников/РИА Новости
Фото: Александр Мельников/РИА Новости

К такому выводу пришел автор The National Interest Калеб Ларсон, попытавшийся оценить перспективы истребителя на мировом рынке. Он пишет, что заявленная возможная цена в 30 миллионов долларов США гораздо ниже, чем у американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, стоимость которого может доходить до 90 миллионов долларов.

Фото: Sgt. James Avery / US Army / wikipedia.org
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Эксперт считает, что относительно низкая цена отражает экспортную ориентацию Су-75. И в качестве доказательства приводит тот факт, что в презентационном ролике истребителя были показаны летчики из Индии, стран Ближнего Востока и Латинской Америки. "Возможно, это был маркетинговый ход для того, чтобы повысить интерес к истребителю", - пишет Калеб Ларсон.

В качестве первого возможного покупателя за рубежом эксперт называет Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас там активно эксплуатируются американский F-16 и французский Mirage. "Обретение первого покупателя станет большой удачей для программы Checkmate: новые денежные вложения смогут проложить путь для широкого экспорта", - заключает автор.

Напомним, на выставке Dubai Airshow 2021 одной из наиболее эффектных премьер стала презентация российского истребителя Checkmate: ее посетил его Высочество Мохаммед бен Рашид Аль Мактум - вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая. Показ произвел впечатление на высокого гостя.

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