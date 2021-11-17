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17 ноября 2021 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 16 ноября 2021 года № 202 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) изменения, дополнив пункт 17 подпунктом 17.2 следующего содержания:

"17.2. Допуск в организации, указанные в пункте 16 настоящего постановления, военнослужащих и лиц, приравненных к ним, а также членов их семей, военнослужащих, уволенных в запас (отставку), в случае отсутствия у них QR-кода, осуществляется при предъявлении ими медицинского документа по форме, утвержденной соответствующим федеральным органом исполнительной власти, и выданного подведомственными ему медицинскими организациями, подтверждающего перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией или факт вакцинации (содержащего фамилию, имя, отчество вакцинируемого, номер (серию) введенной вакцины и дату вакцинации), а также документа удостоверения личности военнослужащего, военного билета либо документа, удостоверяющего личность).".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко



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