Переброску польских средств ПВО к белорусской границе показали на видео

Ее полевой лагерь развернут в районе деревни Вейки в шести километрах от государственной границы.
На видеокадрах можно увидеть одиннадцать тягачей с тралами, перевозящими зенитно-ракетные комплексы "Куб" на гусеничных шасси, колесные "Осы", а также другую специальную технику.
Ранее уже сообщалось о направлении систем "Куб" пятнадцатого полка ПВО шестнадцатой механизированной дивизии в населенный пункт Рыбаки, расположенного у водохранилища Семянувка в десяти километрах от пограничных рубежей. Здесь же ожидается развертывание подразделений еще одной танковой бригады.
Польша приняла на вооружение зенитно-ракетные комплексы "Куб" во второй половине 80-х годов. Сейчас в строю остается около двух десятков таких установок.
Техника эта не новая, но она позволяет уничтожать различные воздушные цели, такие как самолеты и вертолеты, беспилотные летательные аппараты на различных высотах, в том числе на малых, и на дальности более двух десятков километров.
Для выполнения похожих задач предназначены и "Осы". В Польше эксплуатируется более шестидесяти таких ЗРК.