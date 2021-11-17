Первый в мире трассирующий дробовой охотничий патрон создали в России

Как сообщает пресс-служба Ростеха, эффект визуализации достигается с помощью использования в боеприпасе специального контейнера, объединяющего снаряд с дробью и световой элемент. При выстреле контейнер разделяется на три части, высвобождая воспламененный световой элемент красного цвета, летящий в середине осыпи дроби, демонстрируя траекторию ее полета.

"Принципиально новая разработка нашего холдинга значительно увеличивает шансы поразить цель. Световой элемент в составе дробового снаряда помогает стрелку достоверно установить положение цели и скорректировать точность выстрела. Рассчитываем, что этот уникальный продукт будет востребован как охотниками, так и гражданами, увлекающимися спортивной стрельбой", - сказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Патрон "Шлейф-Вектор" создан экспертами НИИ прикладной химии - ведущего российского предприятия в области производства пиротехнической продукции гражданского и военного назначения. Боеприпас может использоваться в гладкоствольном оружии 12 калибра с длиной патронника 70 мм и более. В снаряжение патрона входят 28 граммов дроби и световой элемент массой 4 грамма. Особенности "Шлейф-Вектора" позволяют использовать его для стрельбы не только из классических одноствольных, двуствольных или помповых ружей, но и из гладкоствольного оружия с газоотводной или инерционной автоматикой.

"Визуальный контроль воспламененного светового элемента, в зависимости от освещенности местности, возможен уже на дистанции от 15 метров. Продолжительность свечения - около 0,3 секунды. В ходе испытаний специалисты НИИ прикладной химии проработали различные сценарии использования нового боеприпаса. Тесты показали, что световой элемент патрона абсолютно безопасен при правильном использовании", - отметил гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Охотничий патрон "Шлейф-Вектор" со световым элементом - сертифицированное изделие гражданского назначения, разрешенное к использованию для огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия.