Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.11.2021,  
14:15
Текст:  Сергей Птичкин

Первый в мире трассирующий дробовой охотничий патрон создали в России

Инженеры холдинга "Технодинамика" госкорпорации Ростех создали инновационный патрон инновационный со световым элементом, что позволяет визуализировать полет дробового снаряда и корректировать точность выстрела. Продукт, не имеющий российских и зарубежных аналогов, получил название "Шлейф-Вектор".

Как сообщает пресс-служба Ростеха, эффект визуализации достигается с помощью использования в боеприпасе специального контейнера, объединяющего снаряд с дробью и световой элемент. При выстреле контейнер разделяется на три части, высвобождая воспламененный световой элемент красного цвета, летящий в середине осыпи дроби, демонстрируя траекторию ее полета.

Фото: "Базовые технологии"
Беспилотную систему для поиска пропавших людей создают в России

"Принципиально новая разработка нашего холдинга значительно увеличивает шансы поразить цель. Световой элемент в составе дробового снаряда помогает стрелку достоверно установить положение цели и скорректировать точность выстрела. Рассчитываем, что этот уникальный продукт будет востребован как охотниками, так и гражданами, увлекающимися спортивной стрельбой", - сказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Патрон "Шлейф-Вектор" создан экспертами НИИ прикладной химии - ведущего российского предприятия в области производства пиротехнической продукции гражданского и военного назначения. Боеприпас может использоваться в гладкоствольном оружии 12 калибра с длиной патронника 70 мм и более. В снаряжение патрона входят 28 граммов дроби и световой элемент массой 4 грамма. Особенности "Шлейф-Вектора" позволяют использовать его для стрельбы не только из классических одноствольных, двуствольных или помповых ружей, но и из гладкоствольного оружия с газоотводной или инерционной автоматикой.

"Визуальный контроль воспламененного светового элемента, в зависимости от освещенности местности, возможен уже на дистанции от 15 метров. Продолжительность свечения - около 0,3 секунды. В ходе испытаний специалисты НИИ прикладной химии проработали различные сценарии использования нового боеприпаса. Тесты показали, что световой элемент патрона абсолютно безопасен при правильном использовании", - отметил гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Охотничий патрон "Шлейф-Вектор" со световым элементом - сертифицированное изделие гражданского назначения, разрешенное к использованию для огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
стрелковое оружие
Фото: Sebastian Jorges / wikimedia.org
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1 16.11.2021
В Пакистане продолжают зарабатывать на советском ТТ 11.11.2021
Ручной пулемет РПЛ-20 модернизируют под новые боеприпасы 02.11.2021
боеприпасы
Фото: Sgt. James Avery / US Army / wikipedia.org
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео 16.11.2021
Для российских РСЗО создали управляемый дальнобойный снаряд 11.11.2021
Россия воссоздает снаряды забытого калибра 45 мм на качественно новом уровне 08.11.2021