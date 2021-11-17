Песков назвал условие нового саммита Путина, Алиева и Пашиняна

Трехсторонняя встреча на высшем уровне руководства России, Азербайджана и Армении возможна только при согласии и готовности всех трех лидеров. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу оценить вероятность проведения нового трехстороннего саммита Песков заметил, что, "безусловно, на каком-то этапе такие контакты будут необходимы, но чтобы они были возможными, необходимо согласие и готовность трех сторон на это".

Напомним, что накануне обострилась обстановка на армяно-азербайджанской границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил российскому президенту Владимиру Путину в этой связи.