Путин поручил увеличить темпы тестирования на коронавирус

Объем тестирования на коронавирус по стране уже вырос в полтора раза, и президент на совещании поручил увеличить скорости тестирования.

"Как сегодня выглядит ситуация с COVID-19 у нас?" - спросил Путин главу Роспотребнадзора Анну Попову. "Прошедшая неделя - первая за два месяца, когда мы наблюдаем снижение. Первые минус 2,5 процента", - ответила она. Свыше десяти регионов сейчас в стадии снижения, есть те, которые остановились и дальше не растут, продолжила главный санитарный врач страны. Это все эффект "нерабочих дней", считает Попова.

"Максимальное снижение сегодня демонстрирует Москва, практически на 23% упала заболеваемость, - отметила она. - Но главное, конечно же, в этой ситуации не ослаблять усилий". Уже 77 регионов включили в свою программу ограничительных мероприятий QR-коды и это дает хороший эффект, оценила глава Роспотребнадзора.

"Кроме снижения заболеваемости COVID-19, мы видим значительное снижение заболеваемости суммы ОРВИ и гриппа. Разобщение, общие меры по профилактике, безусловно, дали свой эффект, чтобы остановить развитие как коронавируса, так и других респираторных заболеваний", - сказала Попова.

"Все меры, которые сегодня принимаются в регионах, безусловно, дают свой эффект и, главное, это увеличение роста темпов вакцинации", - продолжила докладчик. Она сообщила, что объем тестирования был увеличен в полтора раза. Вышло постановление главного санитарного врача, что все пациенты с признаками ОРВИ будут теперь обследоваться на коронавирус, объявила Попова. "Надеюсь, что ситуация будет стабилизироваться", - заключила она.

Выслушав доклад, президент поручил увеличить скорости тестирования на коронавирус.