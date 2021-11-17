Путин пожелал успехов в генетическом виноделии

Президент Владимир Путин пошутил про вино и закуску, выслушав доклад главы "Курчатовского института" о генетических разработках в сельском хозяйстве.

На совещании Михаил Ковальчук рассказал в том числе про улучшение сортов винограда для виноделия.

"Еще со времен реализации Советским Союзом ядерного проекта известно, что если "Курчатник" за что-то берется, то он делает все основательно и доводит всегда задачи, которые перед ним ставит государство, до логического завершения", заметил Владимир Путин. "Поэтому чувствую, что у нас будет и что выпить, и чем закусить", - улыбнулся он.