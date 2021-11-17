Путин встретится с Мирзиёевым 19 ноября

В пятницу, 19 ноября, президенты России и Узбекистана проведут переговоры в Москве.

"Да. Визит планируется. Беседа будет в Кремле", - сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Это будет первый зарубежный визит Шавката Мирзиёева после переизбрания. Сегодня, 17 ноября, в обращении к участникам форума межрегионального сотрудничества двух стран Владимир Путин назвал Россию одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана, отметив прирост товарооборота. РФ - один из главных инвесторов в экономику республики, осуществляется свыше 150 совместных проектов на сумму свыше 14 млрд долларов.