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17.11.2021 09:53
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: На московском портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций

Текст: Любовь Проценко
В столице усовершенствовали сервис видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств. Весь процесс получения услуги, от записи на прием до проведения встречи, теперь доступен на портале mos.ru. Сервис также дополнили новыми полезными функциями. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Прежде записаться на встречу можно было в сервисе "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ". Затем пользователям присылали ссылки на другие интернет-ресурсы, где они могли присоединиться к беседе. Теперь создали специальную страницу - "Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате", а видеоконференции проводятся на mos.ru.

Москвичи смогут найти работу на портале mos.ru

"Сервис помогает горожанам сэкономить время. Чтобы получить индивидуальную консультацию, не обязательно приезжать в профильное учреждение. Теперь эта опция стала еще удобнее: выбрать дату и время, записаться на личный прием и поговорить со специалистом можно на одной площадке - столичном портале mos.ru", - сказала Сергунина, чьи слова приводит mos.ru.

В сервис внедрили еще две новые функции. Так, за 24 часа до назначенного времени mos.ru напомнит о предстоящей встрече. Уведомление будет автоматически направлено в личный кабинет и на электронную почту. В нем же укажут ссылку на видеоконференцию. Кроме того, во время онлайн-консультации есть возможность направить профильному сотруднику документы, которые относятся к теме обсуждения. Для этого нужно лишь заранее отсканировать или сфотографировать бумаги, а затем загрузить их в сервис прямо во время видеоконференции.

Для записи на консультацию надо зайти в раздел "Услуги" на портале mos.ru и открыть категорию "Документы". Далее необходимо кликнуть на "Личные документы" и найти в открывшемся каталоге услуг "Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате".

Всего доступно два формата онлайн-встреч: консультация со специалистом учреждения, на которой можно узнать о предоставлении госуслуг в Москве, и личный прием у руководителя ведомства или его уполномоченного представителя.

После того как пользователь определится с форматом, ему понадобится заполнить электронную форму. Сначала следует выбрать в списке ведомство и тему, затем - удобные дату и время. В заявке нужно указать свои фамилию, имя, отчество, дату рождения и контактные данные. Если эта информация уже есть в личном кабинете, форма заполнится автоматически. Также необходимо изложить интересующий вопрос - это поможет сотруднику учреждения тщательнее подготовиться к приему. Система предложит приложить документы по теме. Максимальное число дополнительных файлов - 10.

Предпринимателю при подаче заявки на онлайн-прием нужно уточнить реквизиты компании (ее наименование, ИНН, ОГРН и контакты). Если сведения уже доступны в личном кабинете, они перенесутся в онлайн-форму. При необходимости пользователи mos.ru могут отменить запись.

Фото: iStock
На mos.ru заработала услуга по вывозу ненужных вещей

Платформу для проведения видеоконференций на mos.ru разработали специалисты городского департамента информационных технологий. Она создана на базе решения с открытым исходным кодом. Такое программное обеспечение позволяет использовать лучшие мировые решения, адаптируя их под конкретную задачу и дополняя новыми функциями. Подобный подход уже не первый год применяют при развитии городской цифровой экосистемы, это общемировой тренд.

Возможность проконсультироваться со специалистами центров госуслуг "Мои документы" и столичных ведомств появилась в 2020 году. На приеме москвичи могут задать любой вопрос по предоставлению государственных услуг и получить справочную информацию. Например, во время беседы с работником департамента городского имущества можно узнать, как арендовать нежилое помещение, встать на жилищный учет и заключить договор социального найма, а специалисты центров госуслуг расскажут, как зарегистрировать недвижимость, оформить парковочное разрешение и приватизировать жилье.

Сегодня пользователям портала mos.ru доступна запись в центры госуслуг "Мои документы" и семь столичных ведомств: департамент культуры, департамент городского имущества, департамент градостроительной политики, департамент строительства (здесь пока консультируют только по услугам для бизнеса), департамент природопользования и охраны окружающей среды, департамент труда и социальной защиты, а также специализированную государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники объединения административно-технических инспекций.

В будущем список органов власти и организаций, которые присоединились к сервису видеоконференций, будет расширяться.

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