Наталья Сергунина: На московском портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций

Прежде записаться на встречу можно было в сервисе "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ". Затем пользователям присылали ссылки на другие интернет-ресурсы, где они могли присоединиться к беседе. Теперь создали специальную страницу - "Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате", а видеоконференции проводятся на mos.ru.

"Сервис помогает горожанам сэкономить время. Чтобы получить индивидуальную консультацию, не обязательно приезжать в профильное учреждение. Теперь эта опция стала еще удобнее: выбрать дату и время, записаться на личный прием и поговорить со специалистом можно на одной площадке - столичном портале mos.ru", - сказала Сергунина, чьи слова приводит mos.ru.

В сервис внедрили еще две новые функции. Так, за 24 часа до назначенного времени mos.ru напомнит о предстоящей встрече. Уведомление будет автоматически направлено в личный кабинет и на электронную почту. В нем же укажут ссылку на видеоконференцию. Кроме того, во время онлайн-консультации есть возможность направить профильному сотруднику документы, которые относятся к теме обсуждения. Для этого нужно лишь заранее отсканировать или сфотографировать бумаги, а затем загрузить их в сервис прямо во время видеоконференции.

Для записи на консультацию надо зайти в раздел "Услуги" на портале mos.ru и открыть категорию "Документы". Далее необходимо кликнуть на "Личные документы" и найти в открывшемся каталоге услуг "Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате".

Всего доступно два формата онлайн-встреч: консультация со специалистом учреждения, на которой можно узнать о предоставлении госуслуг в Москве, и личный прием у руководителя ведомства или его уполномоченного представителя.

После того как пользователь определится с форматом, ему понадобится заполнить электронную форму. Сначала следует выбрать в списке ведомство и тему, затем - удобные дату и время. В заявке нужно указать свои фамилию, имя, отчество, дату рождения и контактные данные. Если эта информация уже есть в личном кабинете, форма заполнится автоматически. Также необходимо изложить интересующий вопрос - это поможет сотруднику учреждения тщательнее подготовиться к приему. Система предложит приложить документы по теме. Максимальное число дополнительных файлов - 10.

Предпринимателю при подаче заявки на онлайн-прием нужно уточнить реквизиты компании (ее наименование, ИНН, ОГРН и контакты). Если сведения уже доступны в личном кабинете, они перенесутся в онлайн-форму. При необходимости пользователи mos.ru могут отменить запись.

Платформу для проведения видеоконференций на mos.ru разработали специалисты городского департамента информационных технологий. Она создана на базе решения с открытым исходным кодом. Такое программное обеспечение позволяет использовать лучшие мировые решения, адаптируя их под конкретную задачу и дополняя новыми функциями. Подобный подход уже не первый год применяют при развитии городской цифровой экосистемы, это общемировой тренд.

Возможность проконсультироваться со специалистами центров госуслуг "Мои документы" и столичных ведомств появилась в 2020 году. На приеме москвичи могут задать любой вопрос по предоставлению государственных услуг и получить справочную информацию. Например, во время беседы с работником департамента городского имущества можно узнать, как арендовать нежилое помещение, встать на жилищный учет и заключить договор социального найма, а специалисты центров госуслуг расскажут, как зарегистрировать недвижимость, оформить парковочное разрешение и приватизировать жилье.

Сегодня пользователям портала mos.ru доступна запись в центры госуслуг "Мои документы" и семь столичных ведомств: департамент культуры, департамент городского имущества, департамент градостроительной политики, департамент строительства (здесь пока консультируют только по услугам для бизнеса), департамент природопользования и охраны окружающей среды, департамент труда и социальной защиты, а также специализированную государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники объединения административно-технических инспекций.

В будущем список органов власти и организаций, которые присоединились к сервису видеоконференций, будет расширяться.