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17.11.2021 13:26
Рубрика: Власть

Омбудсмен рассказал, как ярославец оказался в рабстве в Казахстане

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Близкие Алексея Котова, который 20 лет провел в рабстве в Казахстане, рассказали уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину, что Алексей в 1995 году ушел в армию, сначала служил в России, потом - в Казахстане. После демобилизации ненадолго вернулся домой, а затем отправился служить в Казахстан по контракту. При попытке вернуться в Россию он был избит на вокзале. У мужчины отобрали документы и деньги, после чего передали его владельцу фермерского хозяйства.

Власти Ярославской области окажут помощь попавшему в рабство земляку

Как сообщили в правительстве Ярославской области, откуда родом мужчина, в феврале 1999 года от Алексея пришло письмо, в котором он сообщил, что его избили и он лежит в госпитале. Письма приходили до июля 1999 года, после чего связь прекратилась.

По словам Сергея Бабуркина, видеозапись, на которой уроженец деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области говорит о 20 лет рабства на зимовке в Карагандинском районе Казахстана, Алексей передал через людей, с которыми оказался в контакте в этом удаленном районе. Обходными путями информация попала на горячую линию МВД России.

- Ярославские полицейские начали проводить проверку, вышли на родственников, предпринимали другие необходимые действия и в результате установили, что это действительно тот человек, который пропал в 1999 году и о котором с тех пор не было никакой информации, - рассказал Сергей Бабуркин.

С его слов, депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Соколов оказался знаком с родственниками Алексея Котова, сам волонтер-поисковик, поэтому он сразу отправился в Казахстан.

- Туда выехал Дмитрий Соколов, и на месте, уже с нашим консулом и правоохранительными органами Казахстана, они все это довели до конца, - добавил омбудсмен, подчеркнув, что операция была непростой, потому что территория, где Алексей Котов жил в неволе, очень малолюдная.

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