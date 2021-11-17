Под Липецком обрушился понтонный мост через Дон

В районе села Замятино Липецкой области обрушилась часть понтонной переправы через реку Дон. О проверке по факту обрушения сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Как отметили в ведомстве, обрушение произошло около 10 часов утра, когда по мосту ехал груженный щебнем автомобиль Scania. Металлическая часть понтонной переправы упала в воду.

По накладным, масса груза, перевозимого по мосту, составляла 20 тонн, при этом перевозить по переправе разрешено максимум в два раза меньше.

В прокуратуре сообщили, что пострадавших при обрушении нет. Липецкий транспортный прокурор Андрей Широков выехал на место происшествия. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, и по ее результатам примут меры прокурорского реагирования.