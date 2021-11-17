Под Тулой задержан наркодилер с 30 кг "синтетики"

В Тульской области поймали наркодилера, поставлявшего наркотики в разные субъекты страны. Всего в его тайниках обнаружили около 30 килограммов "синтетики", сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Неоднократно судимый 34-летний житель Санкт-Петербурга был задержан в городе Щекино Тульской области. Автомобиль мужчины остановили инспекторы ДПС совместно с сотрудниками нарконтроля УМВД. В багажнике машины при досмотре нашли банку со 145 граммами светлого порошка. Как потом установила экспертиза, он оказался производным N-метилфедрона.

Изучая телефон задержанного, оперативники обнаружили координаты нескольких тайников в разных регионах страны. Так, в закладке в Каменском районе Тульской области находились 810 граммов аналогичного вещества, а в Орловской области - около двух килограммов. В обоих тайниках наркотик был упакован в пластиковые пакеты и зарыт в землю.

Самый крупный тайник, координаты которого имелись в мобильнике, оказался на Кубани. Тульские оперативники проверили эту закладку рядом со станицей Троицкая Крымского района. Зелье также было упаковано в пластиковые пакеты. Из земли оперативники извлекли два черных пакета, в каждом из которых находилось 28 прозрачных упаковок с порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой 27,5 килограмма. Партию дилер намеревался реализовать на территрии Краснодарского края и в регионах ЦФО.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за "Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ" (статья 228.1 УК РФ). Решением суда он заключен под стражу.