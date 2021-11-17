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17.11.2021 11:38
Рубрика: Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по новому делу Шестуна

Текст: Иван Егоров
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по новому делу бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Экс-глава Серпуховского района Шестун приговорен к 15 годам колонии

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, бывший глава района обвиняется по трем статьям УК РФ - угроза убийством и причинение вреда здоровью в отношении судьи, неуважение к суду и оскорбление представителя власти. По версии следствия, во время рассмотрения в Подольском городском суде уголовного дела в отношении Шестуна 21 и 25 декабря 2020 года подсудимый публично в присутствии журналистов высказал оскорбления, угрозы убийством и причинения вреда здоровью. Кроме того он проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, а также совершил публичное оскорбление судебного пристава. Как отметили в прокуратуре области, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что год назад Шестун по решению Подольского суда был признан виновным в мошенничестве, легализации денег, полученных преступным путем, в незаконном предпринимательстве и в получении крупной взятки. Он получил 15 лет колонии строгого режима.

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