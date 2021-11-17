Прокуратура утвердила обвинительное заключение по новому делу Шестуна

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по новому делу бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, бывший глава района обвиняется по трем статьям УК РФ - угроза убийством и причинение вреда здоровью в отношении судьи, неуважение к суду и оскорбление представителя власти. По версии следствия, во время рассмотрения в Подольском городском суде уголовного дела в отношении Шестуна 21 и 25 декабря 2020 года подсудимый публично в присутствии журналистов высказал оскорбления, угрозы убийством и причинения вреда здоровью. Кроме того он проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, а также совершил публичное оскорбление судебного пристава. Как отметили в прокуратуре области, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что год назад Шестун по решению Подольского суда был признан виновным в мошенничестве, легализации денег, полученных преступным путем, в незаконном предпринимательстве и в получении крупной взятки. Он получил 15 лет колонии строгого режима.