В Ломоносовской школе рассказали, как ученики и учителя прошли по пути Ломоносова

Спецкор "Родины" прошел по маршруту Михаила Ломоносова с Курострова в Москву. На этом пути он общался с разными людьми - об их жизни, ценностях и немного - о самом Ломоносове. Последняя серия - из московской Ломоносовской школы.

Самые известные памятники Михаилу Ломоносову в Москве - у Московского университета. На Моховой и Воробьевых горах. А возле Ломоносовской школы Ломоносов - такой молодой. Можно сказать, в самом начале своего пути.

В 2010-м, когда отмечался 300-летний ломоносовский юбилей, учителя и ученики Ломоносовки отправились на родину ученого, в честь которого и названа школа. Сначала добрались на поезде до Архангельска, потом до Курострова, откуда с рыбным обозом, как сам Михайло, отправились в Москву.

- Наш "рыбный обоз" состоял из микроавтобусов и саней на колесах, на которых мы везли в Москву архангельские пряники-козули в виде рыб, - говорит Наталья Локалова, директор Ломоносовской школы.

И моя мама.

Можно сказать, это она вместе с Михаилом Васильевичем вдохновили на этот путь - уже в год 310-летия со дня рождения Ломоносова. Он теперь не только маме, но и мне, как родной.

В 2011-м ломоносовский юбилей отметили широко - на Васильевском спуске был концерт, потом - ломоносовская ассамблея, на которой награждали самых способных детей со всей страны. Деревянные сани, с которыми десять лет назад преодолели весь путь - их перевозили от одного населенного пункта до другого на прицепе - установили возле школы. Теперь они тоже как памятник.

Для Ломоносовки память и история вообще основополагающие вещи. На этом здесь все основано - так хотел основатель школы Марат Зиганов. Именно он придумал и поход по пути ломоносовского обоза, и удивительную мозаику с изображением ученого, которую собирали все учителя и ученики школы. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса.

- У нас фиксируется много различных мозаик. Но вот такую мозаику-коллаж - на каждой частичке написано какое-либо научное понятие - мы регистрируем впервые, - говорила тогда корреспонденту "Родины" официальный представитель Книги рекордов Гиннесса Лючия Синигаглиезе.

Марата Зиганова не стало в 2018-м, но его идеи живут, в Ломоносовской школе продолжают работать по разработанной им технологии "Интеллект". Каждый год накануне дня рождения Ломоносова проводят ломоносовскую неделю. Это не только уроки, но и игры, активности в соцсетях. А еще ломоносовское меню - в школьной столовой варят уху из северной рыбы, пекут пироги с клюквой и брусникой. Причем сервируется все изящно - столы накрывают белыми скатертями, используют классическую посуду...

В Ломоносовке всегда уделяют внимание мелочам - и на уроках, и на традиционных ломоносовских балах, и на благородном собрании, где родители, ученики, выпускники и гости школы обсуждают свои достижения и проблемы.

Да, все по Ломоносову: "Кто малого не может, тому и большее невозможно".

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