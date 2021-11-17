Якутский университет будет готовить совместные программы с вузами Узбекистана

В Ташкенте и Самарканде проходит международная выставка "Образование и профессия 2021", в которой принимают участие вузы России, США, Малайзии, Южной Кореи, Казахстана, Белоруссии и Литвы. Среди самых заинтересованных посетителей - абитуриенты и их родители, учителя школ, представители университетов из Ташкента, Самарканда, Навои, Бухары, Ургенча и Ферганы.

На данный момент в Российской Федерации обучается более 40 тысяч студентов из Узбекистана. Одна из новостей международной встречи - решение о подготовке совместных программ Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), который находится в Якутии, с вузами Узбекистана.

"Мы провели переговоры с Самаркандским институтом экономики и сервиса в результате которых, запланировано создание совместных образовательных программ в области экономики, социологии и менеджмента. Работа начнется в обозримом будущем", - цитирует проректора по международному сотрудничеству СВФУ Нюргуна Максимова СахаМедиа.

В Ташкенте также обсудили перспективы продвижения российского образования и меры по поддержке и популяризации русского языка в Узбекистане.

Среди самых популярных направлений обучения для абитуриентов из Узбекистана являются программы по экономике, медицине, юриспруденции и психологии.

Справка

Выставка "Образование и профессия" проводится в Узбекистане в 20-й раз. Ее организовывает компания MyFair (НОУ "Рособразование") при поддержке Агентства по делам молодежи Узбекистана и представительства "Россотрудничества" в Ташкенте.