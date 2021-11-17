Возить пассажиров в чукотские села будут на вахтовке

Новый пассажирский автобус, который будет перевозить людей между селами Лаврентия и Лорино на Чукотке, привезли теплоходом "Владимир Мясников". На маршрут решили поставить вахтовый автомобиль Урал-5323 - крупнотоннажный грузовик повышенной проходимости с восемью колесами, сообщили в администрации Чукотского района.

Такой транспорт выбрал сам перевозчик - индивидуальный предприниматель Василий Кабанов, который купил автомобиль в лизинг в апреле.

- При выборе транспортного средства учитывалось много факторов: специфические климатические условия эксплуатации, характер перевозок, логистическая схема доставки, - объяснил он.

Вахтовый автобус на шасси рассчитан на перевозку до 32 человек. В салоне двухместные сидения с ремнями безопасности. Есть возможность загружать крупногабаритный груз через заднюю дверь. Кроме того, "Урал" хорошо отапливается, что немаловажно, если учесть то, где ему предстоит работать.

Сейчас машину предстоит поставить на учет. В декабре она должна выйти на маршрут.