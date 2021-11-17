Жителя Приамурья обвинили в покушении на подростка, обидевшего его сына

Следователи предъявили жителю Комсомольска-на-Амуре обвинение в покушении на убийство малолетнего и его похищение. Мужчина задержан и помещен под стражу, сообщили сегодня в главке СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По версии правоохранителей, горожанин напал на знакомого подростка и нанес ему травмы. Это произошло из-за неприязни, которую мужчина испытывал к несовершеннолетнему. Он напал на мальчика после того, как тот обидел его сына-инвалида, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ребенку оказана медицинская помощь, сейчас его жизнь и здоровье вне опасности. Сыщики осмотрели место происшествия и допрашивают свидетелей. Назначены экспертизы.