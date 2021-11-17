И.о. главы Росприроднадзора по ПФО задержали за взятки

И.о. главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям подозревают в получении взяток и покровительстве частным фирмам, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Нижегородской области возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии правоохранителей, с февраля 2019 года по ноябрь 2021-го подозреваемый, занимая руководящие должности Росприроднадзора, находясь на территории Нижегородской области, лично и при посредничестве других фигурантов по уголовному делу получал взятки за общее покровительство при осуществлении надзорных функций за деятельностью фирмы, осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами. За это время, как считает следствие, чиновник незаконно получил 6 миллионов 800 тысяч рублей.

"Противоправные действия подозреваемого выявлены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

Накануне днем также были задержаны начальник ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу" и бизнесмен, он же адвокат Нижегородской коллегии адвокатов. По данным СК, весной 2020 года адвокат и директор ЦЛАТИ получили от руководителя коммерческой компании 1,5 миллиона рублей за выдачу ему лицензии на обращение с твердыми бытовыми отходами. Обоих лиц подозревают в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).