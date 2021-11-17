В Башкирии рассказали, чем можно привлечь в науку молодежь

С созданием Евразийского НОЦ, шести молодежных лабораторий, вступлением в программу "Приоритет 2030" четырех вузов в республике резко выросла потребность в ученых нового типа. Гранты, премии, новые рабочие места и даже гламуризация науки - какие только меры не предлагают эксперты, чтобы удержать и закрепить в республике молодых исследователей.

Куда уходят кадры?

По словам руководителя администрации главы РБ Александра Сидякина, в научные учреждения Башкирии за два последних года привлечены невиданные доселе 3,3 миллиарда рублей. А вот кадров, способных проводить конкурентоспособные на мировом уровне исследования, недостаточно.

Цикл подготовки ученого в нынешних условиях составляет не менее 10 лет. Не в последнюю очередь, видимо, поэтому студентов, желающих идти в науку, мало и, как следствие, невелика доля молодых ученых в возрасте до 29 лет.

Кроме того, выпускники школ, в основном лучшие, предпочитают получать высшее образование за пределами малой родины. За 2016-2020 годы, по информации Александра Сидякина, республика потеряла свыше восьми тысяч выпускников. И неудивительно - в соседних регионах 11 вузов с высоким статусом. За последние 15 лет, в отличие от Башкирии, соседи получали мощнейшие ресурсы для развития образования.

Для того чтобы "заякорить" потенциальных абитуриентов, башкирским вузам необходимо сделать резкий рывок.

- Современная экономика требует другой тип университета. Надо из модели 1.0 - схоластического университета, выдающего дипломы, переходить в 3.0 - к университету инновационного типа, минуя модель 2.0 - исследовательский. Таких в стране единицы, но это единственное, что поможет конкурировать в мире, - подчеркивает Александр Сидякин.

Главной проблемой вузов Башкирии он назвал отсутствие исследовательских коллективов.

Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олег Баулин объяснил это, с одной стороны, низкой эффективностью работы с молодыми учеными, с другой - неконкурентной зарплатой. Средний уровень заработка выпускников нефтяного университета в ТЭКе вдвое выше средней зарплаты ассистента.

К чему приводит такой дисбаланс, хорошо прочувствовал доктор экономических наук Рустем Ахунов. Возглавив одну из пяти лабораторий, открытых недавно в Уфимском федеральном исследовательском центре РАН по нацпроекту "Наука", он с трудом нашел достойные кадры, хотя нужно было всего 10 человек.

- Нет людей, которые после магистратуры или аспирантуры могут производить экономические расчеты. Нет сформированного экономического мышления, - посетовал он.

В экономике региона сейчас трудится около четырех тысяч исследователей, в то время как, скажем, в Татарстане - семь тысяч. На 10 тысяч занятых в экономике Башкирии приходится всего 25 ученых.

Но что радует: 60 процентов исследователей составляют те, кому меньше 39 лет. При этом средний возраст ученых - 41 год. Доктора и кандидаты наук, правда, старше - 63 и 51 год соответственно.

Проблему непривлекательности исследований для молодежи Рустем Ахунов предложил решить не совсем научным способом - гламуризацией.

- Когда мы начнем ценить молодого доктора наук, который до 35 лет защитил докторскую, гордиться им, тогда с поддержкой творческой мысли и с молодежью будет все в порядке, - уверен он.

Пока до этого далеко. На фоне сокращения числа аспирантов резко упала эффективность аспирантуры, потеряла былые позиции и докторантура.

- В 2010 году в докторантуру приняли 24 соискателя, а в 2019-м - 10. Ежегодно в республике защищается 15-20 докторских диссертаций, и только одна из них - подготовленная именно в докторантуре, - отметил Рустем Ахунов.

Он считает, что исправлению ситуации послужит расширение корпуса диссертационных советов, которых в Башкирии пока 32. Также добрую службу сослужат налоговые льготы для предприятий, софинансирующих программы обу­чения своих специалистов в докторантуре, если, конечно, такой закон примут республиканские парламентарии.

Обозначить приоритеты

Региональные меры поддержки молодых исследователей -гранты и стипендии - надо сделать адресными и целевыми, чтобы обеспечить контроль деятельности получателя и исключить ситуации, когда деньги выданы, а результатов нет.

Гранты насущно необходимы не только на проведение исследований, но и на стажировки в признанных научных центрах, а также обучение в аспирантуре ведущих вузов страны, причем с условием обязательного возращения в научно-образовательные организации Башкирии.

У молодых сотрудников обычно бывают проблемы с жильем. Рустем Ахунов считает, что вместо предоставления квартир лучше поднять им зарплату, чтобы те могли приобрести нужную квартиру в ипотеку.

- По указу президента России зарплата научных сотрудников должна быть доведена до 200 процентов от средней по региону. У нас это около 80 тысяч рублей - достаточно, чтобы решить проблему, - высказал он свою позицию. - А служебное жилье лучше предоставлять приглашенным молодым профессорам и ученым. Без таких коммуникаций мы варимся в собственном соку. Помню, как мой научный консультант академик Абел Аганбегян рассказывал о своем опыте создания новосибирского Академгородка. Нужно пригласить десять научных мыслителей страны, а за ними поедут ученики.

"Собственный сок" понемногу разбавляется: в попечительский совет Евразийского НОЦ вошли известные ученые. Команды из Сколтеха проводят совместные исследования с башкирскими коллегами. В республику приглашают ученых из-за рубежа, создают с ними консорциумы.

Но важнейшим условием развития по-прежнему остаются кадры, которых надо воспитывать со школьной скамьи, используя в том числе материальные стимулы. Например, каждому выпускнику, сдавшему ЕГЭ на 100 баллов и решившему получать высшее образование в башкирских вузах, из республиканского бюджета начали выделять 150 тысяч рублей.

- Есть районы, из которых уезжают двое из троих выпускников школ. И, отпуская их в Москву или Питер, не надо потом удивляться, что в районе нет специалистов. Все это - система сообщающихся сосудов. И главным показателем работы руководителей районов должно стать сохранение молодежи. Человеческий потенциал востребован внутри региона, - отметил ректор УГНТУ Олег Баулин.

Для того чтобы школьники почувствовали вкус к науке, в республике создается сеть пред­универсариев, а проекты, предложенные детьми, участвуют в программе поддержки местных инициатив.

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