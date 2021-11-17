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17.11.2021 08:51
Рубрика: Общество

Пловчиха из Красноярска стала чемпионкой мира среди слабослышащих

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

Представительница Центра адаптивного спорта Красноярского края Полина Земскова стала чемпионкой мира по плаванию (спорт глухих) в составе сборной России. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства спорта.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Чемпионат стартовал 14 ноября в польском городе Гливице. В эстафете 4х50 команда РФ завоевала золотые медали, опередив соперниц из Беларуси, которые заняли второе место. Бронзовые медали достались пловчихам Украины.

Это первая победа Земсковой на международной арене. Ранее мастер спорта не раз становилась призером Кубка России, бронзовым призером чемпионата и первенства страны, уточнили в министерстве.

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