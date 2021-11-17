В Красноярске банду отдали под суд за похищения и пытки девушек

Следственный комитет завершил работу над уголовными делами жителей Красноярского края, обвиняемых в тяжких преступлениях против личности. Членам группы инкриминируют похищение людей, пытки и убийство, сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

Уголовное дело одного из обвиняемых направлено в суд. Этот человек признал свою вину, заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и изобличил подельников. Расследование их уголовного дела тоже завершено.

По данным следователей, в 2020 году четверо мужчин и женщина - жители Красноярска и пригорода - обманом выманили из дома знакомую жительницу краевой столицы. Преступники полагали, что ранее девушка солгала о совершенном в отношении нее изнасиловании, это и стало причиной похищения, рассказали в главке Следственного комитета по Красноярскому краю.

Злоумышленники увезли 16-летнюю жертву на одно из городских кладбищ и там истязали ее. Позже пытки продолжились в Емельяновском районе. Чтобы скрыть это преступление, похитители задушили красноярку и сбросили тело в Енисей.

Спустя несколько дней убийцы похитили другую знакомую девушку. Ее тоже подвергли пыткам. Когда обвиняемые ознакомятся с материалами уголовного дела, его передадут в прокуратуру, а затем в суд.