В Красноярске банду отдали под суд за похищения и пытки девушек

Новости

Россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж 10:42
Банк ВТБ повысил ставки по вкладам 10:16
Россияне из разных городов рассказали, сколько хотят зарабатывать 09:51
В 41 год от COVID умерла актриса и телеведущая Кристина Асмаловская 09:46
Завершились заводские испытания минного заградителя "Клещ" 09:46
Врач рассказал об опасностях возрастного обезвоживания 09:31
В Красногорске задержали вора за кражу четырех велосипедов 09:27
"Автодор" исключил резкий рост тарифов за проезд по платным дорогам 09:22
В Дагестане ребенок умер от передозировки лидокаина 09:07
Трутнев поручил разработать модель потоков грузов в ДФО 09:05
Безработных в Литве за отказ от работы лишат медицинской страховки 08:55
На Украине рассказали о плане США остановить "Северный поток-2" 08:53
У 5 процентов москвичей после экспресс-тестирования подтвержден COVID-19 08:50
В столице Индии закрыли все школы из-за загрязнения воздуха 07:57
Россия снова сократила вложения в госдолг США 07:42
Минвостокразвития: Приморский Спутник сможет конкурировать с Крымом и Сочи 07:18
ВОЗ сообщила о росте в Европе числа заболевших и умерших от COVID-19 07:11
Байден назвал себя делегацией США на Олимпиаде в Пекине 06:22
В Красноярском крае пожилых и правоохранителей обязали вакцинироваться 06:19
На Тарантино подали в суд из-за продажи сцен из "Криминального чтива" 05:50
В НАСА сформировали экипаж Crew Dragon для полета на МКС весной 05:22
В Бурятии объявили штормовое предупреждение 04:39
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт" 04:27
Интерпол нашел в Англии пропавшую 30 лет назад жительницу Иркутска 04:18
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по пригороду Дамаска 03:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 10:22
Рубрика: Происшествия

В Красноярске банду отдали под суд за похищения и пытки девушек

Текст: Дмитрий Машуков

Следственный комитет завершил работу над уголовными делами жителей Красноярского края, обвиняемых в тяжких преступлениях против личности. Членам группы инкриминируют похищение людей, пытки и убийство, сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

В Приангарье арестовали организаторов похищения предпринимателей

Уголовное дело одного из обвиняемых направлено в суд. Этот человек признал свою вину, заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и изобличил подельников. Расследование их уголовного дела тоже завершено.

По данным следователей, в 2020 году четверо мужчин и женщина - жители Красноярска и пригорода - обманом выманили из дома знакомую жительницу краевой столицы. Преступники полагали, что ранее девушка солгала о совершенном в отношении нее изнасиловании, это и стало причиной похищения, рассказали в главке Следственного комитета по Красноярскому краю.

Злоумышленники увезли 16-летнюю жертву на одно из городских кладбищ и там истязали ее. Позже пытки продолжились в Емельяновском районе. Чтобы скрыть это преступление, похитители задушили красноярку и сбросили тело в Енисей.

Спустя несколько дней убийцы похитили другую знакомую девушку. Ее тоже подвергли пыткам. Когда обвиняемые ознакомятся с материалами уголовного дела, его передадут в прокуратуру, а затем в суд.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе
Россия снова сократила вложения в госдолг США
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт"
МИД РФ призвал обсудить космическую безопасность
Определились все потенциальные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей