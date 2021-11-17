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17.11.2021 08:52
Рубрика: Происшествия

В массовом ДТП под Новосибирском погиб человек

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В результате дорожной аварии на территории Искитимского района Новосибирской области погиб человек, еще пять, включая двоих детей, получили различные травмы. Как сообщили в паблике регионального управления госавтоинспекции, на трассе "Чуйский тракт" столкнулись три автомобиля.

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Трагедия произошла вчера вечером, около 19.45 по местному времени. Водитель большегруза MAN двигался из Новосибирска в сторону Барнаула и на 61-м километре автодороги выехал на полосу встречного движения. В результате он сначала столкнулся с еще одним грузовиком МАЗ, за рулем которого находился 29-летний мужчина, а затем влетел в BMW, под управлением 33-летнего водителя.

На месте скончался 59-летний пассажир немецкого хэтчбека. С травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель BMW, а также находившиеся в салоне 27-летняя женщина и двое детей: трехлетняя девочка и мальчик в возрасте четырех месяцев. В больницу попал и водитель автомобиля MAN.

По факту ДТП проводится проверка, правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.

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