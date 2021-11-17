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17.11.2021 09:42
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске эвакуировали крупные торговые центры

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Торговый центр "Мега" в левобережной части Новосибирска был эвакуирован. Как передает ТАСС, причиной стало сообщение о минировании.

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Кроме того, подписчики соцсетей сообщили об эвакуации еще одного торгово-развлекательного центра - "Аура". По словам очевидцев, там сработала сигнализация, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи.

Ранее, 5 ноября, спасателям пришлось эвакуировать ТРЦ Roayl Park. Тогда, как сообщали "Вести-Новосибирск", на улицу вывели около 700 человек. В тот день причиной эвакуации стало срабатывание пожарной сигнализации, однако ни возгорания, ни задымления специалисты не обнаружили.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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