В Новосибирске эвакуировали крупные торговые центры

Торговый центр "Мега" в левобережной части Новосибирска был эвакуирован. Как передает ТАСС, причиной стало сообщение о минировании.

Кроме того, подписчики соцсетей сообщили об эвакуации еще одного торгово-развлекательного центра - "Аура". По словам очевидцев, там сработала сигнализация, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи.

Ранее, 5 ноября, спасателям пришлось эвакуировать ТРЦ Roayl Park. Тогда, как сообщали "Вести-Новосибирск", на улицу вывели около 700 человек. В тот день причиной эвакуации стало срабатывание пожарной сигнализации, однако ни возгорания, ни задымления специалисты не обнаружили.