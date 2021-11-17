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17.11.2021 16:10
Рубрика: Происшествия

Аэроклуб на Ставрополье закрыли из-за ненадежных парашютов

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело против учредителя "Авиационного спортивного клуба", который предоставлял коммерческие услуги по прыжкам с парашютом. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, мужчина купил уже использовавшиеся раньше парашюты, в которых обнаружили конструктивные нарушения.

Фото: РИА Новости
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- Следствием установлено, что подозреваемый приобрел основные парашюты системы "Д-6 серии 4", бывшие в употреблении, имеющие конструктивные нарушения, а также нанесенные кустарным образом идентификационные номера, ввиду чего невозможно установить дату их производства и определить пригодность к эксплуатации, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Прыжки с парашютом в аэроклубе стоили 3300 рублей, причем совершить их могли и взрослые, и дети. По мнению следователей, учредитель клуба знал о нарушениях, но продолжал продавать свои услуги.

Сейчас работа аэроклуба остановлена, против хозяина завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Следствие собирает улики и ищет причастных к преступлению.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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