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17.11.2021 17:02

В Дагестане из-за ограничений стали играть "конспиративные" свадьбы

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 261(8612)
Свадьба в Дагестане считается "ненастоящей", если на ней не присутствуют несколько сот человек. Во время многолюдных застолий и танцев соблюсти меры предосторожности, конечно, проблематично.

Свадебная индустрия Дагестана свернулась с начала апреля прошлого года, когда вступил в силу запрет на работу общепита. Но весной этого года бизнесмены записали коллективное видеообращение к руководству региона с просьбой снять ограничения. В нем предприниматели рассказали, что без работы остались повара, артисты, фотографы, видеографы. В июле власти дали разрешение открыть банкетные залы, но только с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Большинство эти правила, конечно же, не соблюдало.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Первыми забили тревогу врачи, которые зафиксировали резкий рост заболеваемости. После опроса выяснилось, что многие заразились на свадьбах. Как рассказала врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, в прошлом году, когда на непродолжительное время разрешили открыть залы, в больницы заразившиеся стали поступать целыми семьями. В октябре на заседании оперативного штаба было вновь принято решение запретить проведение свадеб в банкетных залах. Оно не отменено до сих пор.

В республике с 28 октября действует предписание об обязательном предъявлении QR-кода или справки о перенесенной коронавирусной инфекции при посещении заведений общественного питания.

Без QR-кода попасть туда практически невозможно. "Некоторые посетители, невзирая на запрет, требуют пропустить их без QR-кода. Доходит до скандала. Оштрафуют-то нас!" - говорит администратор махачкалинского кафе Заира Амирова.

Оригинальный выход из положения нашли семьи, где были запланированы свадебные торжества или сватовство с большим количеством приглашенных. Для соблюдения конспирации арендуется ресторан или кафе, все гости чинно рассаживаются за отдельные столики. В случае проверки они уверяют контролеров в том, что друг друга не знают и по отдельности пришли поужинать в семейном кругу.

Фото: Петр Коннов/РГ
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- Мы арендовали частный дом с большим двором на окраине города. Там поставили столы, наняли поваров. Невеста была в обычном наряде, без белого платья. На всякий случай выставили "дозорных": в случае приближения незнакомых людей или полиции те подавали знак. У нас все обошлось, а к знакомым проверяющие каким-то образом зашли в дом. Но им сказали, что собрались родственники, давно не видевшие друг друга. Не поверили, скорее всего, но ушли, - рассказывает мать жениха.

Предприимчивые дагестанцы уже организовали бизнес на подобных мероприятиях. Аренда банкетного зала на время торжества стоит несколько сот тысяч рублей. Владельцы домов с обширным двором решили: почему бы не подзаработать? Один день аренды приносит неплохую прибыль.

Однако все эти ухищрения выходят боком для самих же участников. Дело в не в том, чтобы обмануть власти. Вирус не обманешь.

Тем временем

Молодожены Расул и Амина рассказали "РГ", что сами были против традиционного пышного торжества:

- Но родители убеждали, что так принято. На семейном совете решили, вместо того чтобы тратить огромные деньги на застолье, отправиться в свадебное путешествие. Из Махачкалы открыты прямые авиарейсы в Турцию и Эмираты. Сейчас думаем, где провести свой медовый месяц.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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