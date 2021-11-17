В Дагестане из-за ограничений стали играть "конспиративные" свадьбы

Свадьба в Дагестане считается "ненастоящей", если на ней не присутствуют несколько сот человек. Во время многолюдных застолий и танцев соблюсти меры предосторожности, конечно, проблематично.

Свадебная индустрия Дагестана свернулась с начала апреля прошлого года, когда вступил в силу запрет на работу общепита. Но весной этого года бизнесмены записали коллективное видеообращение к руководству региона с просьбой снять ограничения. В нем предприниматели рассказали, что без работы остались повара, артисты, фотографы, видеографы. В июле власти дали разрешение открыть банкетные залы, но только с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Большинство эти правила, конечно же, не соблюдало.

Первыми забили тревогу врачи, которые зафиксировали резкий рост заболеваемости. После опроса выяснилось, что многие заразились на свадьбах. Как рассказала врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, в прошлом году, когда на непродолжительное время разрешили открыть залы, в больницы заразившиеся стали поступать целыми семьями. В октябре на заседании оперативного штаба было вновь принято решение запретить проведение свадеб в банкетных залах. Оно не отменено до сих пор.

В республике с 28 октября действует предписание об обязательном предъявлении QR-кода или справки о перенесенной коронавирусной инфекции при посещении заведений общественного питания.

Без QR-кода попасть туда практически невозможно. "Некоторые посетители, невзирая на запрет, требуют пропустить их без QR-кода. Доходит до скандала. Оштрафуют-то нас!" - говорит администратор махачкалинского кафе Заира Амирова.

Оригинальный выход из положения нашли семьи, где были запланированы свадебные торжества или сватовство с большим количеством приглашенных. Для соблюдения конспирации арендуется ресторан или кафе, все гости чинно рассаживаются за отдельные столики. В случае проверки они уверяют контролеров в том, что друг друга не знают и по отдельности пришли поужинать в семейном кругу.

- Мы арендовали частный дом с большим двором на окраине города. Там поставили столы, наняли поваров. Невеста была в обычном наряде, без белого платья. На всякий случай выставили "дозорных": в случае приближения незнакомых людей или полиции те подавали знак. У нас все обошлось, а к знакомым проверяющие каким-то образом зашли в дом. Но им сказали, что собрались родственники, давно не видевшие друг друга. Не поверили, скорее всего, но ушли, - рассказывает мать жениха.

Предприимчивые дагестанцы уже организовали бизнес на подобных мероприятиях. Аренда банкетного зала на время торжества стоит несколько сот тысяч рублей. Владельцы домов с обширным двором решили: почему бы не подзаработать? Один день аренды приносит неплохую прибыль.

Однако все эти ухищрения выходят боком для самих же участников. Дело в не в том, чтобы обмануть власти. Вирус не обманешь.

Тем временем

Молодожены Расул и Амина рассказали "РГ", что сами были против традиционного пышного торжества:

- Но родители убеждали, что так принято. На семейном совете решили, вместо того чтобы тратить огромные деньги на застолье, отправиться в свадебное путешествие. Из Махачкалы открыты прямые авиарейсы в Турцию и Эмираты. Сейчас думаем, где провести свой медовый месяц.