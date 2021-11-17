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17.11.2021 15:41
Рубрика: Происшествия

Главе отделения ПФР Вологодской области запретили пользоваться интернетом

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

Вологодской городской суд избрал меру пресечения в отношении главы регионального отделения пенсионного фонда Василия Жидкова.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, топ-менеджеру на период следствия запрещено пользоваться интернетом, получать и отправлять письма. Сам Жидков с завтрашнего дня находится в отпуске.

Напомним, руководителю регионального ПФР вменяют злоупотребление должностными полномочиями, которое, по версии следствия, было связано с банкротством местной строительной компании. По данным ФСБ по Вологодской области, в 2015-2016 годах со счетов компании были выведены средства, что ускорило процедуру банкротства. Так как счета оказались пустыми, то 452 сотрудника предприятия не получили заработную плату на общую сумму около 50 миллионов рублей, также не были сделаны обязательные платежи в бюджет на общую сумму около 70 миллионов рублей.

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