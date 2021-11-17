Полиция перекрыла крупный наркоканал между Москвой и Калининградом

Деятельность группы наркоторговцев, которые вели свой межрегиональный преступный бизнес через интернет, пресекли совместными усилиями московские и калининградские полицейские.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным данным, организатору наркомагазина в даркнете всего 18 лет. Калининградец привлек к делу закладчиков и курьеров, перевозивших наркотики в самый западный регион из Москвы на пароме и на самолете.

Так, одним из наркокурьеров был 36-летний спортсмен из Калининграда. В Москве он спрятал запрещенный товар в моторном отсеке автомобиля, специально купленного для этих целей. Под капотом в одной из емкостей был скрыт почти килограмм синтетического наркотика, так называемой "соли".

Затем курьер уехал в Ленинградскую область и оттуда отправил машину на пароме в Балтийск. В порту Балтийска автомобиль с наркотиками встретили полицейские.

Запрещенный бизнес был масштабным - по данным полиции, соучастники совершили более 9 тысяч сделок. Одним маршрутом они не ограничивались и налаживали сеть сбыта наркотиков также в других регионах.

Преступную сеть разоблачили сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Калининградской области. Предполагаемые лидер группы и шестеро его соучастников задержаны при силовой поддержке сотрудников спецподразделения "Гром".

Полицейские предполагают, что четверо задержанных выполняли роли закладчиков. Среди них - семейная пара, организовавшая собственный магазин в даркнете. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.