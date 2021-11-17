Андрей Алексеенко вступил в должность мэра Краснодара

В Краснодаре прошла торжественная церемония вступления в должность нового мэра города Андрея Алексеенко. Он принес присягу в ходе заседания гордумы краевой столицы. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, в церемонии участвовали депутаты Госдумы РФ от региона, представители краевой и городской власти.

- Клянусь осуществлять данные мне полномочия исключительно в интересах населения муниципального образования город Краснодар, всей своей деятельностью способствовать его социально-экономическому развитию и благополучию. Клянусь соблюдать и защищать Устав муниципального образования город Краснодар, - произнес слова присяги главы города Андрей Алексеенко.

После этого Алексеенко выступил с благодарностями и рассказал о своем видении развития города. По словам нового мэра, он планирует уделять внимание каждому району города в одинаковой степени, независимо от того, центр это или пригород.

Как ранее сообщала "РГ", Андрей Алексеенко был избран мэром Краснодара 17 ноября на заседании городской думы, депутаты утвердили его единогласно. В конкурсе на должность главы столицы Кубани изначально участвовали 24 кандидата, а до этапа представления программ дошли пятеро.