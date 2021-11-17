Под Волгоградом задержали подозреваемого в двойном убийстве

Волгоградские инспекторы ГИБДД задержали гражданина, разыскиваемого по подозрению в совершении двойного убийства, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

На стационарном посту ДПС в Городищенском районе региона для проверки документов полицейские остановили такси, следовавшее из Коврова в Астрахань. В салоне находился 22-летний житель Владимирской области. В ходе проверки документов было установлено, что он находится в розыске как подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления.

Убийство произошло 15 ноября в городе Ковров Владимирской области. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. В ближайшее время он будет передан инициаторам розыска.

На допросе подозреваемый заявил правоохранителям, что "не может знать" причину задержания. При себе у него обнаружены средство мобильной связи и наличные деньги.