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17.11.2021 11:13
Рубрика: Происшествия

В Ейске отправили под суд виновника ДТП, в котором погиб младенец

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Пенсионера из Ейска, который в начале октября сбил на пешеходном переходе коляску с ребенком, отправили под суд. Уголовное дело уже передала межрайонная прокуратура. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, 65-летнего мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани
На Кубани в ДТП погибла четырехлетняя девочка

- Ейская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя. Уголовное дело прокуратура направила в Ейский городской суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Кубани.

По данным правоохранителей, ДТП произошло 8 октября. Женщина перевозила коляску с двухмесячным ребенком через дорогу по пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль. Малыша госпитализировали, но в больнице от полученных травм он скончался.

По инкриминируемой пенсионеру статье, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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