В Ейске отправили под суд виновника ДТП, в котором погиб младенец

Пенсионера из Ейска, который в начале октября сбил на пешеходном переходе коляску с ребенком, отправили под суд. Уголовное дело уже передала межрайонная прокуратура. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, 65-летнего мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

- Ейская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя. Уголовное дело прокуратура направила в Ейский городской суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Кубани.

По данным правоохранителей, ДТП произошло 8 октября. Женщина перевозила коляску с двухмесячным ребенком через дорогу по пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль. Малыша госпитализировали, но в больнице от полученных травм он скончался.

По инкриминируемой пенсионеру статье, ему грозит до пяти лет лишения свободы.