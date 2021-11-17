В поселке под Краснодаром загорелся торговый центр

В поселке Яблоновский, который находится в Адыгее на противоположном от Краснодара берегу Кубани, произошел пожар в торговом комплексе с непродовольственными магазинами. Огонь охватил около тысячи квадратных метров, пожар тушат больше 30 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

- Площадь возгорания ориентировочно 1000 квадратных метров. Погибших и травмированных нет. Эвакуация не проводилась, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По предварительной информации, пожар начался с задымления в одном из торговых залов. Сотрудники комплекса и посетители покинули здание. Сейчас на месте работают 34 человека из личного состава МЧС России и 10 единиц техники.