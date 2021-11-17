Города и поселения Ямала подтвердили готовность к зиме

Во всех муниципальных образованиях Ямала Ростехнадзор подтвердил выполнение полного комплекса работ в части подготовки к очередной арктической зиме.

Документом о готовности каждого населенного пункта, района является паспорт готовности к зиме. Первые паспорта был подписаны в сентябре филиалам АО "Ямалкоммунэнерго" в городе Муравленко, Губкинский, а также филиалам в Ямальском, Надымском и Красноселькупском районах. Последними в очереди за главным документом для всех муниципалитетов были город Лабытнанги и Пуровский район.

Проведены основные ежегодные работы, такие как гидравлические испытания на магистральных сетях теплоснабжения, промывка и проверка на прочность и плотность внутриквартальных сетей тепловодоснабжения, текущие ремонты и техническое обслуживание оборудования. Так же был выполнен ряд согласованных с администрациями поселений и городов мероприятий по подготовке к очередному отопительному сезону.

Так, в Тазовском районе в рамках производственной программы произведен капитальный ремонт объектов жизнеобеспечения: в котельной №5 провели замену котлов, а на водоочистной станции проведена замена двух емкостей очищенной воды. В ряде населенных пунктах Шурышкарского района (Шурышкары, Питляр, Овгорт, Горки и Азовы) заменили 7 котлов.

Ремонт участков сетей тепловодоснабжения коснулся практически всех муниципальных образований. За межотопительный период АО "Ямалкоммунэнерго" обновило более 32 км сетей тепловодоснабжения.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"