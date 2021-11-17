В Челябинске завели уголовное дело об афере при реновации

Новости

Сергей Кравцов: Нам интересен узбекский язык и узбекская культура 13:03
Путин и глава "Аэрофлота" затрагивали тему QR-кодов 13:01
Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии 12:58
Песков оценил прямой контакт Лукашенко с Евросоюзом 12:57
Музеи Крыма обжалуют решение суда о передаче скифского золота Украине 12:52
В Подмосковье топ-менеджер умер после возвращения с семьей из Египта 12:50
Задержан экс-глава департамента сельского хозяйства Севастополя 12:50
В ДТП на севере Москвы пострадали три человека 12:43
Cкорость мобильного интернета в России снизилась впервые за 10 лет 12:37
Президент Владимир Путин выступит на коллегии МИД 12:37
Москвичи редко берут из приютов черных кошек и котов 12:22
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети 12:21
Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве со следующей недели 12:15
Власти Ярославской области окажут помощь попавшему в рабство земляку 12:15
Вышел трейлер испанского ромкома "Случайная знакомая" 12:10
Власти Москвы объявили конкурс на регулярные речные перевозки 12:09
Эффективность "Спутника V" в Беларуси превысила 96% 12:07
СМИ: В Канаде из-за наводнений и оползней погиб один человек 11:52
В центре Мадрида перед Новым годом разрешат ходить только в масках 11:50
В Хабаровском крае введут QR-коды на внутренних авиалиниях 11:32
Цены на газ в Европе впервые с октября поднялись выше 1200 долларов 11:30
Диетолог назвала безопасный способ есть углеводы без вреда для фигуры 11:28
Приморского депутата задержали по подозрению в педофилии 11:18
Модель Мария Ивакова рассталась с актером Никитой Ефремовым 11:18
Врач рассказал, что делать после контакта с больным коронавирусом 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 12:20
Рубрика: Происшествия

В Челябинске завели уголовное дело об афере при реновации

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске после полугодового разбирательства возбуждено уголовное дело о мошенничестве с переселением жителей ветхо-аварийного жилья в центре Челябинска. Как уже сообщала "РГ", прав на новые квартиры новоселы так и не получили. И отвечать за это теперь придется застройщику.

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело обманувшего сироту прокурора

- По обращению обманутых участников долевого строительства возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Челябинскавтотранс", подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, в период 2016 по 2020 годы подозреваемая заключила с гражданами более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улице Сулимова для строительства жилого дома. При этом, она не имела намерений выполнять свои обязательства по предоставлению гражданам жилья и благоустройству территории.

Как уже сообщала "РГ", что договор с застройщиком о передаче находившегося в общей долевой собственности участка земли местные жители заключили в обмен на квартиры в 10-этажной новостройке, выросшей рядом с из двухэтажным бараком, прямо на глазах, как и было обещано застройщиком. В 2019 году им вручили ключи от обещанных квартир и предложили обустраиваться на новом месте. А через год выяснилось, что у этих квартир есть хозяева - инвесторы строительства, которые начали подавать иски о принудительном выселении переселенцев.

Стоит отметить, дело долгое время расследовалось полицией. Изначально было возбуждено уголовное дело о причинении незначительного ущерба, выразившегося в том, что новоселы успели вложиться в отделку и оснащение новых квартир, из которых их впоследствии попросили съехать..

В СК, по всей видимости, гораздо внимательнее изучили заключенные с переселенцами договоры. Новое уголовное дело возбуждено по более тяжкой статье, предполагающей наказание на срок до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 36 626 случаев COVID-19 в 85 регионах
Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе
Россия снова сократила вложения в госдолг США
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт"
Определились все потенциальные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей