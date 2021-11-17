В Челябинске завели уголовное дело об афере при реновации

В Челябинске после полугодового разбирательства возбуждено уголовное дело о мошенничестве с переселением жителей ветхо-аварийного жилья в центре Челябинска. Как уже сообщала "РГ", прав на новые квартиры новоселы так и не получили. И отвечать за это теперь придется застройщику.

- По обращению обманутых участников долевого строительства возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Челябинскавтотранс", подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, в период 2016 по 2020 годы подозреваемая заключила с гражданами более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улице Сулимова для строительства жилого дома. При этом, она не имела намерений выполнять свои обязательства по предоставлению гражданам жилья и благоустройству территории.

Как уже сообщала "РГ", что договор с застройщиком о передаче находившегося в общей долевой собственности участка земли местные жители заключили в обмен на квартиры в 10-этажной новостройке, выросшей рядом с из двухэтажным бараком, прямо на глазах, как и было обещано застройщиком. В 2019 году им вручили ключи от обещанных квартир и предложили обустраиваться на новом месте. А через год выяснилось, что у этих квартир есть хозяева - инвесторы строительства, которые начали подавать иски о принудительном выселении переселенцев.

Стоит отметить, дело долгое время расследовалось полицией. Изначально было возбуждено уголовное дело о причинении незначительного ущерба, выразившегося в том, что новоселы успели вложиться в отделку и оснащение новых квартир, из которых их впоследствии попросили съехать..

В СК, по всей видимости, гораздо внимательнее изучили заключенные с переселенцами договоры. Новое уголовное дело возбуждено по более тяжкой статье, предполагающей наказание на срок до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.